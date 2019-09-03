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İlkadımlı sporcular Kick Boks turnuvasına damga vurdu

Giresun’da düzenlenen ’İller Arası Kick Boks Turnavası’nda İlkadım rüzgarı esti.

03 Eylül 2019 Salı 14:52
İlkadımlı sporcular Kick Boks turnuvasına damga vurdu

Giresun’da düzenlenen ’İller Arası Kick Boks Turnavası’nda İlkadım rüzgarı esti. İlkadımlı sporcular, 2’si altın olmak üzere toplam 30 madalya ile Samsun’a döndü.


30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği çerçevesinde Giresun’da gerçekleştirilen İller Arası Kick Boks müsabakalarında İlkadım rüzgarı esti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan turnuva izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.


Giresun Atapark’ta low kick contact ve light contact olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen müsabaka izleyenlerin nefeslerini kesti. 15 ilden 450 sporcunu katıldığı turnuvada İlkadım Belediyesi kick boks sporcuları, kick boks büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler dallarında 2 altın kemer, 20 altın, 8 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 30 madalya ile turnuvayı tamamladı.



’’Sporave sporcuya desteğimiz devam edecek’’


İlkadım Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ve İlkadım’daki bütün spor dallarında hedeflenen noktaya ulaşmak için gayret gösterdiklerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere bu sevinci yaşatan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Spora destek olmaya ve sporcu kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. İlimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizdeki sportif faaliyetlerin hedeflenen noktaya gelmesi için sportif faaliyetlere destek olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:52
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