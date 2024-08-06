İlk yerli şeker pancarında hasat ve harman başladı

Yaklaşık 30 yıl önce Türkşeker'e bağlı Şeker Enstitüsü'nde yapılan bilimsel araştırmalarla başlayan yerli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmaları sayesinde "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" isimli çeşitler geliştirildi. Bu yıl 4 Nisan'da "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" adlı tohumlar tescil edilerek, dışa bağımlılıktan kurtulmanın ilk adımları atılmış oldu.

Tescil edilen her iki çeşidin de tohum üretimi için bu yıl Amasya'nın Merzifon ilçesinde adım atıldı. İlk yerli şeker pancarı tohumlarının hasat ve harman işlemi de başladı. Gelecek yıl ilkbaharda pancar çiftçilerine dağıtımı yapılmak üzere hasat edilen tohumların işlenme süreci gelecek aylarda tamamlanacak. Hasadı yapılan ilk milli ve yerli şeker pancarının kaliteleri, dünyanın en iyi çeşitleriyle rekabet edebilecek düzeyde.