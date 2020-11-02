İlk yardım sertifikası nasıl alınır? Nereden alınır, ücreti ne kadar?

İlk yardım, kaza veya acil sağlık problemlerinde insan hayatını kurtarmak için son derece önemli müdahalelerdir. Bu sebeple kişiler bireysel olarak bilinçlendirilirken, hizmet sektöründe çalışanlar için ayrıca bir uygulama verilmektedir. İlk Yardım yönetmeliği gereğince işyerinde belirli oranlarda ilk yardım sertifikası olan çalışanlar bulundurulmalıdır. Peki, İlk yardım sertifikası nasıl alınır? İşte ilk yardım sertifikası hakkında detaylar…

İlk yardım eğitimi nereden alınır?

İlk yardım eğitimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ilk yardım eğitim merkezleri tarafından verilmektedir. Bakanlık tarafından yetki ve yönlendirilmesi bulunan İlk Yardım eğitim merkezleri gerekli düzenlemeleri bitirdikten sonra İlk Yardım kursu açmaktadırlar. İlk Yardım eğitiminin sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara ilk yardım eğitimi sertifikası veya ilk yardımcı sertifikası verilir.

Teorik ve uygulamalı olarak toplam 16 saat süren ilk yardım eğitiminin sonunda kursa katılanlar temel ilkyardım bilgilerini hem teorik hem de pratik olarak öğrenmiş olurlar. Sertifikayı alanlar herhangi bir olası acil sağlık problemi durumunda ilk yardım uygulamasını da gereğince uygulayabilirler.

İlk yardım sınavı nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde ilk yardım kursu sonrasında ilk yardım sınavı yapılmaktadır. Söz konusu sınav toplam 16 saat sürer. Eğitimin sonunda yapılan ilk yardım sınavı önce test ve sonrasında uygulamalı olarak gerçekleşir. Test bölümünden en az 85 puan alan ilkyardımcı adayları uygulamalı sınava katılmaya uygun görülürler.

İlk yardım sertifikası ücreti ne kadar?

İlk yardım konusunda bilinmesi gereken ve merak edilen bir diğer konuda; İlk yardım sertifikası ücreti ne kadar? İlk Yardım sertifika ücreti, İl Sağlık Müdürlüğü Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle her ilde birbirinden farklı ilk Yardım sertifikası fiyatı bulunuyor.

Genel olarak İlk Yardım belgesi ücreti ortalama 350 TL + KDV şeklindedir. Ancak İlk yardım sertifikası veren kurumlar tarafından düzenlenmektedir. İlk yardım yenileme eğitimi ve ilk yardımcı kimlik kartı kaybolması halinde ek ücrete tabii tutulursunuz.

İlk yardım sertifikası geçerlilik süresi nedir?

İlk yardım sertifikası, belge tarihinden itibaren 3 yıl geçerli sayılır. 3 yıl sonrasında yenileme eğitimi ile sertifika süreci 3 yıl daha uzatılabilir. İlk yardım yenileme eğitimleri 8 saat süren hem teorik hem de uygulamalı yapılan eğitimlerdir.

3 yıllık sertifika geçerlilik süresi dolmadan önce ilk yardım yenileme eğitimi, yapılmalıdır. Söz konusu 3 yıllık süre aşımına uğradıktan sonra tekrar temel ilk yardım eğitimi almak gerekecektir.