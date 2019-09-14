KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla Türk Kızılay Kırıkkale ve Mamak şubelerince etkinlik düzenlendi.

Hüseyin Kahya Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Mamak Şube Başkanı Mitat Genç, 14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'de her yıl iş, ev, trafik kazası ve benzeri nedenlerle yaralanan birçok insanın temel ilk yardım eğitimi alamadığı için hayatını kaybettiğine dikkati çeken Genç, "Türkiye'yi derinden üzen Emine Bulut olayını yakın zamanda hep birlikte burada yaşadık. Bilinçli ve yerinde müdahale hayat kurtarır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilecek bir kanamada yapılması gereken ilk yardım uygulamaları anlatıldı.

Uygulama sırasında Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürüldüğü olay örnek gösterilerek, böyle bir durumda boyun bölgesinde bir kesi olduğu için baskı ve turnike yapılamayacağı ancak kesi bölgesine tek taraflı tampon yapılabileceği belirtildi.

"İlk yardım hayat kurtarır, Emine Bulut'lar ölmesin" şeklinde slogan atan Türk Kızılay yetkilileri, vatandaşlara ilk yardım uygulamalarının anlatıldığı broşür dağıttı.