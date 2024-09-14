İlk yardım çalışanı, İsrail hapishanesinde öldü

Gazze'de alıkonulan bir ilk yardım çalışanının, Dünya İlk Yadım Günü'nde, İsrail hapishanesinde öldüğü bildirildi.

Her yılın eylül ayı ikinci cumartesi günü Dünya İlk Yardım Günü olarak kutlanıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da söz konusu gün münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

İnsani görevlerini yerine getirirken alıkonulup hapishanelere götürülen onlarca sağlık çalışanı olduğu hatırlatılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insan hakları kurumlarına söz konusu sağlık çalışanlarının durumlarını ortaya çıkarmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail askelerlerinin geçen şubatta Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine baskını sırasında alıkoyduğu ilk yardım çalışanları arasında bulunan Hamdan Ebu İnnabe'nin İsrail hapishanesinde şehit olduğuna ilişkin bilginin doğrulandığı" kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Gazze Genel Müdürü Munir el-Burş daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında sağlık ekiplerinden 885'ten fazla kişiyi öldürdüğünü, 310 kişiyi de alıkoyarak hapishanelere götürdüğünü belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.

Editör: Seyda Kocaöz