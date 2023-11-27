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Ekonomi ilk ve tek! Ziraat Kuleleri Projesi LEED Platinum Sertifikası aldı!
Ekonomi

ilk ve tek! Ziraat Kuleleri Projesi LEED Platinum Sertifikası aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 13:19:00 -
ilk ve tek! Ziraat Kuleleri Projesi LEED Platinum Sertifikası aldı!

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi, İstanbul Finans Merkezi’nde LEED Platinum Sertifikası almaya hak kazanan ilk ve tek proje oldu.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO) tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi, çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile dünyada sınırlı sayıda binanın alabildiği Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) Platinum Sertifikası almaya hak kazandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İFM Ziraat Kuleleri Projesi'nde, LEED Platinum Sertifikası gereklilikleri, tasarım ve inşaat süreci boyunca ön planda tutularak titizlikle uygulandı.

Projede kullanılan tüm malzeme, ekipman, makine grupları ve elektro-mekanik sistemler enerji verimliliği ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak tasarlandı ve uygulamaları yapıldı.

Ziraat GYO'nun, tüm projelerinde çevresel sürdürülebilirlik ve kaliteye verdiği önem, liderliği ve vizyoner yaklaşımı Ziraat Kuleleri Projesi'nin global çapta en prestijli sertifika olan LEED Platinum Sertifikası'na ulaşmasını sağlayan faktörler oldu.

İFM Ziraat Kuleleri Projesi, İstanbul Finans Merkezi’nde LEED Platinum Sertifikası almaya hak kazanan ilk ve tek proje oldu. Böylece, Ziraat GYO'nun sürdürülebilir inşaat uygulamalarına verdiği önem uluslararası ölçekte bir kez daha teyit edildi.
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LEED sertifikalı binalar yüzde 34 daha düşük karbondioksit salımına, yüzde 25 daha az enerji ve yüzde 11 daha az su tüketimine sahip olurken, 80 milyon ton daha az atık üretilmesini sağlıyor. LEED Platinum Sertifikası ise LEED sertifika programının en üst derecesini oluşturuyor.

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