İlk uçuş bugün THY’den

Ömer Faruk Şahin / ANKARA

“Dünyanın Yeni Kavşağı” İstanbul Havalimanında bugün ilk tarifeli uçuş başlıyor. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda bugünden itibaren tarifeli seferlere ev sahipliği yapacak.

THY’nin daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre, bugün saat 11.10’da, “TK 2124” kodlu THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na (ESB) hareket edecek. Böylece yolcular bu sabahtan itibaren İstanbul Havalimanı’na gelerek, bilet işlemlerinin ardından seyahatlerini gerçekleştirecek.

Bugün, “TK 978” koduyla saat 17.30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak THY’nin tarifeli uçağı, KKTC’deki Ercan Uluslararası Havalimanı’na hareket edecek.

Büyüyen Türkiye’nin simgesi

Siyasiler de Yeni Akit’e dev projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

-Kars Milletvekili ve Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Ahmet Arslan: “Ülkemiz açısından gurur belgesi. Önemli olan bu projelerin ülkeye ne kazandırdığını bilip, o bakış açısı ile bakmak. Nitekim bu büyük projeler değişen, gelişen, büyüyen Türkiye’nin en önemli göstergesi.”

-AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: “Türk tarihinde hep ‘istemezükçüler’ vardır. Bu kesim her zaman olduğu gibi Yeni Havalimanının inşaasını da durdurmak istedi. Ancak basiretli ve iradeli bir lider hiçbir engellemeye boyun eğmedi. Ülkemize hayırlı olsun.”

-Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Dünya bu projeyi gıpta ile takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın çizdiği geniş ufuk bizi bu noktaya getirdi. Bu bir havalimanı değil, yüksek bir anıt."