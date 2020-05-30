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Aktüel

İlk uçuş Ankara

Korona virüs nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran’da yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:17:12 -
İlk uçuş Ankara

Korona virüs nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran’da yapacak. Türk Hava Yolları ilk uçuşunu saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak.


Daha önce 4 Haziranda uçuşların başlayacağını duyuran Türk Hava Yolları, uçuşların 1 Haziranda başlayacağını duyurdu. Uçuşların 1 Haziran’da başlayacağını Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gök yüzünden olacağız” dedi. İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. İlk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçağın saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapması planlanıyor.

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