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İlk Türk Şahin’i 2023’te havada

Milli imkanlarla tamamı yerlileştirilerek test uçuşlarına başlayan ilk Türk genel maksat helikopterinden sonra ilk Türk Milli Muharip Uçak Projesi’nde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, uçağın prototipinin ilk uçuşunu 2023’te planladıklarını açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 13:38

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Türkiye’nin kendi savaş uçağını üretmesinin hedeflendiği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Milli Muharip Uçağı’nın ilk prototip uçuşunu 2023’te yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (UZAYTEM) ziyaret eden Tüfekçi, yaptığı açıklamada, son yıllarda savunma sanayi alanında Türkiye’de yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye’nin son 15 yıldır savunma sanayinde kaydettiği gelişmelerle adından söz ettiren bir ülke haline geldiğini belirten Tüfekçi, savunma sanayisinde milli projelerin devam ettiğini söyledi.

F-16’NIN YERİNİ ALACAK

Bu projelerden birinin de Milli Muharip Uçak Projesi olduğunu ifade eden Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurtiçi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Milli Muharip Uçak Projesi’nin, “F-35 projesinde sıkıntı yaşanır veya yaşanmaz” düşüncesinin tamamen dışında geliştirilen bir proje olduğunu belirten Tüfekçi, şöyle devam etti:

‘’Mili Muharip Uçak Projemiz, ‘F-35 projesinde sıkıntı yaşarız veya yaşamayız, oraya tamamen bağımlıyız’ düşüncesinin tamamen dışında, bu teknolojilere kendimiz hakim olmamız gerektiği düşünülerek başlatılmış bir projedir. Proje gayet de iyi gidiyor. İnşallah kendi muharip uçağımızı yapacağız. Burada bizim stratejik  planımızda da belirttiğimiz, teknolojik derinlik ve küresel etkinlik teması önemli. Biz dışarıya teknoloji anlamında bağımlı olmak istemiyoruz. Zaten teknolojiniz elinizde olduktan sonra istediğiniz şeyi istediğiniz yere ürettirebiliyorsunuz. Altyapımız olmasaydı bu cesareti kendimizde bulamazdık. Tabii bu altyapının seviyesi, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında nerededir ayrı bir tartışma konusu ama bizim ciddi bir altyapımız var. Bu altyapıyla savunma sanayini bugünlere getirdik zaten.”

İHRACAT HEDEFİ DE VAR

Tüfekçi, Milli Muharip Uçağı’nın ilk prototip uçuşunu 2023’te yapmasını hedeflediklerini söyledi. Tüfekçi, “5 yıl gibi çok az süre kaldı. Uçağın, bütün özellikleriyle altıncı nesil bir savaş uçağına dönüşmesi belli bir süreç alacaktır ama bu yola baş koyduğumuz için bunu da layıkıyla ve beklediğimizin de ötesinde hızlı şekilde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

İhracat hedefleri de bulunduğunu anlatan Celal Sami Tüfekçi, şunları kaydetti:

“Birincil olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere bunu yaptık ama savunma sanayinin maliyet etkin olabilmesi için illaki ihracat yapmanız gerekiyor. İhracat planı en baştan beri vardı.”

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, T625 DEDİĞİMİZ TARİHTE UÇTU

Teknolojide dışa bağımlı olmak istemediklerini yineleyen Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ''Başlatılan milli teknolojileri geliştirme kapsamında MİLGEM, Atak helikopterimiz, Anka insansız hava aracı, Altay tankı gibi markalar bugün hayat bulmuştur. Bu müthiş bir siyasi iradenin, çalışkan Türk mühendislerinin gayretleriyle ortaya çıkan sonuçtur. Sayın Cumhurbaşkanımıza 5 yıl önce, T625 helikopterinin 6 Eylül'de sabah saat 6.00'da uçacağı sözünü vermiştik. Bugün sözümüzü tutabildik” dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 13:38
  1. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi
  2. T625 helikopteri
  3. Türk Şahini

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  • atakanatakan1 sa önce
    belediye seçimlerinde diller de dolaşıruçak diye milli diye oyu alır el sallararkanızdanbaşkanınız
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