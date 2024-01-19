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Teknoloji İlk Türk astronot Gezeravcı, kalemle yer çekimini böyle test etti!
Teknoloji

İlk Türk astronot Gezeravcı, kalemle yer çekimini böyle test etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 02:15:00 - 2024-01-19 02:17:41

SpaceX Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, atmosfere çıktığı sırada elindeki kalemle yer çekimini test etti. O anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX Falcon 9 roketi başarıyla fırlatıldı. Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. 

SpaceX Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, atmosfere çıktığı sırada elindeki kalemle yer çekimini test etti. O anlar kameraya yansıdı.

 

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