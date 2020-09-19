İlk testi başarıyla geçen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye dünya basınından büyük ilgi

İnsansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi başarıyla tamamlandı. Testi geçen Cezeri dünya basınında da yoğun ilgi gördü. Cezeri'nin başarısına yer veren Reuters ve ABC kanalları ilk uçuş testinin başarıyla gerçekleştiğini yazdı.

Cezeri, geçtiğimiz günlerde güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu da başarıyla tamamladı.

Cezeri dünya basınında

Dünya basını da Cezeri'nin uçuşuna geniş yer verdi. Reuters ve ABC haber kanalları Cezeri'nin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini sayfalarına taşıdı.

Cezeri Uçan Araba’nın özellikleri

Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu El Cezeri'den alan Cezeri Uçan Araba uçuş testlerinde 10 metre kadar yükseldi. 8 adet pervanesi bulunan 230 kilogram ağırlığındaki uçan araba gücünü şarj edilebilir bataryalardan alıyor.

Yüzde 100 elektrik ile uçan Cezeri üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip. Gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak olan Cezeri'nin 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.

Yolcu ve kargo taşımacılığında aktif rol alacak şekilde tasarlanan Cezeri'nin yollara inmesinin 10-15 yılı bulması bekleniyor.