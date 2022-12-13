İlk T70 Jandarmaya teslim edildi

Uzun süredir devam eden T70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında ilk teslimat gerçekleştirildi. Sikorsky lisansıyla TUSAŞ ana yükleniciliğinde üretilen helikopterin ilk kullanıcısı, Jandarma Genel Komutanlığı oldu. Helikopteri, Sikorsky üretimi S-70i’nin muadili olarak biliniyor.

T70’in ardından Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri olan GÖKBEY’in de ilk kullanıcısı, Jandarma Genel Komutanlığı olacak. Jandarma’ya yönelik GÖKBEY teslimatının, bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

T70 Genel Maksat Helikopteri Projesi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ ana yükleniciliğinde, Sikorsky, ASELSAN, TEI ve Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle tamamlanarak altı farklı kullanıcıya teslim edilecek.

Program kapsamında TUSAŞ, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana par çaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, Tamamlama Merkezi sistem entegrasyonunu ve helikopter testlerini gerçekleştirecek. Ayrıca, entegre lojistik desteği de verecek.

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