  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar

Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

'Dolar 39 lira olacak' diyen Atilla Yeşilada tahminini apar topar değiştirdi: Kur o rakama düşecek

Ali Koç o kararını apar topar değiştirdi ve Aziz Başkan için bakın ne yaptı…

Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör

Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Dünya İlk sırada olanlara dikkat! Almanya'dan rekor kişiye vatandaşlık
Dünya

İlk sırada olanlara dikkat! Almanya'dan rekor kişiye vatandaşlık

Yeniakit Publisher
2024-05-28 15:55:00 - 2024-05-28 16:09:38
İlk sırada olanlara dikkat! Almanya'dan rekor kişiye vatandaşlık

Almanya geçen yıl 157 ülkeden 200 binden fazla kişiyi vatandaşlığa kabul etti. Türkiye uyruklular Suriye'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Federal İstatistik Ofisinin Salı günü paylaştığı verilere göre 2023'te 200 bin 100 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu, istatistik tutulmaya başlanan 2000 yılından beri kaydedilen en yüksek sayı olurken, bir önceki seneye kıyasla yüzde 19'luk artış anlamına geliyor.

2023'te 157 farklı ülkeden kişiler Alman vatandaşlığı elde ederken; ilk beşte sırasıyla Suriye, Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan uyruklular yer aldı.

Yeni vatandaşlık alanlar Almanya nüfusunu gençleştirdi. Bu kişilerin ortalama yaşı 29 ile Alman nüfusunun ortalaması olan 44'ten çok daha küçük oldu.

Vatandaşlığa kabul edilenlerin çoğunu ise erkekler oluşturdu, kadınların oranı yüzde 45'te kaldı.

Türkiye'den vatandaşlık alanlar azaldı

Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı yüzde 56 artışla 75 bin 500 oldu. Bu kişilerin ortalama 7 yıldır Almanya'da yaşadıkları hesaplandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstatistik ofisi, uzun süredir Almanya'da bulunan Suriyelilerin artık dil ve bekleme süresi gereksinimlerini karşıladıklarını, sayılardaki artışın buna bağlı olduğunu bildirdi.

Türkiye ve Irak'tan ise ayrı ayrı 10 bin 700 kişinin vatandaşlık başvuruları kabul edildi. İki ülke Suriye'nin ardından ikinciliği paylaşsa da Türkiye'den vatandaşlık alanların oranı önceki yıla göre yüzde 25 daha az oldu.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan vatandaşlığa geçenlerin sayısı ise sadece yüzde 6 artışla 5 bin 900 oldu.

Almanya’da darbeciler hâkim karşısına çıktı
Almanya’da darbeciler hâkim karşısına çıktı

Avrupa

Almanya’da darbeciler hâkim karşısına çıktı

Ölüme terk edildiği Almanya’dan getirildi
Ölüme terk edildiği Almanya’dan getirildi

Avrupa

Ölüme terk edildiği Almanya’dan getirildi

İnsanları diri diri yaktılar! ABD ve Almanya’dan skandal açıklamalar
İnsanları diri diri yaktılar! ABD ve Almanya’dan skandal açıklamalar

Gündem

İnsanları diri diri yaktılar! ABD ve Almanya’dan skandal açıklamalar

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!
İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Dünya

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bilal

türkiyede suriyeliler vatandaşlık alınca laikler kuduruyor. niye kuduruyorsun? eğer gerekli şartları sağlıyorsa alabilir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23