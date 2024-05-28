İlk sırada olanlara dikkat! Almanya'dan rekor kişiye vatandaşlık

Federal İstatistik Ofisinin Salı günü paylaştığı verilere göre 2023'te 200 bin 100 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu, istatistik tutulmaya başlanan 2000 yılından beri kaydedilen en yüksek sayı olurken, bir önceki seneye kıyasla yüzde 19'luk artış anlamına geliyor.

2023'te 157 farklı ülkeden kişiler Alman vatandaşlığı elde ederken; ilk beşte sırasıyla Suriye, Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan uyruklular yer aldı.

Yeni vatandaşlık alanlar Almanya nüfusunu gençleştirdi. Bu kişilerin ortalama yaşı 29 ile Alman nüfusunun ortalaması olan 44'ten çok daha küçük oldu.

Vatandaşlığa kabul edilenlerin çoğunu ise erkekler oluşturdu, kadınların oranı yüzde 45'te kaldı.

Türkiye'den vatandaşlık alanlar azaldı

Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı yüzde 56 artışla 75 bin 500 oldu. Bu kişilerin ortalama 7 yıldır Almanya'da yaşadıkları hesaplandı.

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İstatistik ofisi, uzun süredir Almanya'da bulunan Suriyelilerin artık dil ve bekleme süresi gereksinimlerini karşıladıklarını, sayılardaki artışın buna bağlı olduğunu bildirdi.

Türkiye ve Irak'tan ise ayrı ayrı 10 bin 700 kişinin vatandaşlık başvuruları kabul edildi. İki ülke Suriye'nin ardından ikinciliği paylaşsa da Türkiye'den vatandaşlık alanların oranı önceki yıla göre yüzde 25 daha az oldu.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan vatandaşlığa geçenlerin sayısı ise sadece yüzde 6 artışla 5 bin 900 oldu.