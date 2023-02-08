İlk sarsıntıdan sonra evine giden adam felaketi yaşadı! İkinci depreme yakalanma anını böyle kaydetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04:17 saatinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Aynı zamanda depremden Suriye’nin kuzey kesimi de ciddi bir şekilde etkilendi. İlk depremin yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bu kez de saat 13.24’te 7.6 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sarsıldı. Korku ve panik anlarının yaşandığı ikinci depremde bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptıkları sırada yakalandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İLK DEPREMİ ATLATMIŞLARDI

Sabah saatlerinde gerçekleşen ilk depremi atlatarak hasar alan evlerinden çıkmayı başaran bir kişi ihtiyaçlarını alabilmek için yeniden evlerine girdi. O sırada ikinci bir depremin olması üzerine büyük bir korku yaşayan adam ‘bismillah’ diyerek o anları kaydetti. Binanın yıkıldığı ve adamın enkaz altında kaldığı bilgisi alındı.