İlk salvoda Tele1, İBB’den reklamı kapmıştı... Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na bir salvo daha

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Gazeteci Can Ataklı, Adalar'da atlı faytonların yerine otobüsleri tercih eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Pek akıl kârı değil"

Bugünkü köşe yazısında "Ancak şunu söyleyebilirim, Adalar’da toplu taşıma yapılması pek akıl kârı değil" ifadelerini kullanan Ataklı, şunları yazdı:

İstanbul’un Adalar’ında artık faytonlar yok.

Şimdi yerine otobüsler konacakmış.

Elektrikli otobüsler bir işe yarar mı, daha doğrusu adalıların ihtiyacını karşılar mı, bilemiyorum.

Ancak şunu söyleyebilirim, Adalar’da toplu taşıma yapılması pek akıl kârı değil.

Çünkü Adalılar bunca yıldır evlerine ya yürüyerek ya da faytonla gitmeye alışmışlar.

Adalı; vapurundan iner, varsa alışverişini yapar sonra faytona biner ve evinin önüne kadar gider.

Faytonun saati yoktur.

Oysa toplu taşıma yapmaya başladığınızda kimse buna ayak uyduramaz, ayrıca pratikte fayda da sağlamaz.

Adalar’da, faytonun kaldırılması yanlış değildir ama yerine konan ulaşım biçimi yanlıştır.

Adalar’ın ihtiyacı toplu taşımaya uygun otobüs değil, 4 kişilik oturma yeri olan, yük taşımaya da uygun sepeti bulunan elektrikli araçlardır.

Duyduğuma göre Adalar Belediyesi, hafta sonu araçların tanıtımını yapacakmış.

Adalıların tepki göstereceğini sanıyorum.

Bu arada faytonların tamamen kaldırılması da doğru değil.

Yeni dönemde keşke süslü, gösterişli, taşıma değil gezinti amaçlı uygun birkaç araba kullanılsa.

İlk salvoda TELE 1 reklamı kapmıştı

Can Ataklı, daha önce de TELE 1 ekranlarında Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımını durduran İmamoğlu'na tepki göstermiş ve geri adım atmıştı. Bu dönüşün ardından TELE 1 CHP'den reklamı kapmıştı.