İlk sahur ve iftar ne zaman? İstanbul ilk iftar sahur kaçta? İstanbul 2022 imsakiyesi Diyanet!

Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri detaylıca açıklandı. 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan ayının birinci günü olacak ve ilk sahura kalkılacak. Peki ama İstanbul imsakiye ile iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul İmsakiye 2022 takvimine göre iftar ve sahur saatleri...



2022 İstanbul Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Birçok vatandaş için önem teşkil eden imsakiye ile iftar ve sahur saatleri merakı da gideriliyor. İftar ve sahur vakti, ezan saatleri araştırılıyor. İşte, 2022 Diyanet İstanbul imsakiyesi ile iftar, sahur vakti ve saatleri…

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Oruç tutma süreci 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İstanbul ilk sahur saat kaçta?

2 Nisan Cumartesi günü imsak 05:12 olarak belirlendi.

İstanbul ilk iftar saat kaçta?

2 Nisan Cumartesi günü iftar 19:36 olarak açıklandı.