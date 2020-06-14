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Ekonomi

İlk raylı sistemler aküsü ASPİLSAN tarafından üretildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreten ASPİLSAN Enerji, Türkiye’nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:30:00 -
İlk raylı sistemler aküsü ASPİLSAN tarafından üretildi

Şirketin havacılık ve raylı sistemler müdürü Murat Kaan, akü için 3 senedir Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini kaydetti. Kaan, ürünün ciddi pazar payının bulunduğunu belirtti. Üretilen akünün özelliklerine değinen Kaan, “Bunlar; metro, tramvay, hızlı tren, elektrikli tren gibi ülkemizde devam eden ciddi projelerin hepsinde kullanılabilir. Uzun ömürlüler ve birçok avantajları var” dedi.

Ürünümüz avantajlı

Teknoloji noktasında yabancı rakipler açısından hiçbir eksiklerinin olmadığını vurgulayan Kaan, “Kapasite ve performans açısından bizim akümüz rekabet edebilir seviyede. Hatta fiyat ve performans açsından daha avantajlı. Seri üretime geçtiğimizde daha iyi seviyeye çekeceğiz” diye konuştu.

 

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