  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dikkat çeken sözler: Adnan Menderes’in ve Efeler’in kemiklerini sızlatır

Meclis kürsüsüne son kez çıkan Binali Yıldırım'ın konuşması ayakta alkışlandı!

Ukraynalı askerlerden dev operasyon sonrası Ruslara ait bir Mi-24 helikopteri ve dört İHA düştü!

Dönenlerin çilesi başladı! Bayramın son gününde trafik kilitlendi

Meteoroloji uzmanlarından kritik açıklama! Nisan ayının son haftasına dikkat

Altın fiyatları ibre aşağı yönlü düşüş var! İslam Memiş'ten kritik altın sözler: Herkes ektiğini biçer! Ne kadar hazırız?

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstemezükçüleri üzen yeni rekor

Ve Thodex'in kurucusu Fatih Özer adliyede! 40 bin 564 yıla kadar cezası isteniyor...

Rusya ile Türkiye ilişkileri tam gaz arttı ve Rus devlet televizyonu doğruladı: Putin Erdoğan’la görüşecek! O mesaj

TEM Otoyolu’nda dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi
Medya İlk önce hangi hayvanı fark ettiniz? İşte zeka türünüz...
Medya

İlk önce hangi hayvanı fark ettiniz? İşte zeka türünüz...

Yeniakit Publisher
2023-04-23 23:25:00 -
İlk önce hangi hayvanı fark ettiniz? İşte zeka türünüz...

Sosyal medyada hızla yayılan bir optik illüzyon testinde 4 hayvan resminin arasından sırayla ilk seçilenlere göre zeka türlerinin bağlantılı olduğu iddia edildi.

Üzerinde gizlenmiş 4 hayvan resminin bulunduğu illüzyon testi, sosyal medyada ilgi gördü.

Görselde bulunan hayvanları fark etme sırasına göre zeka türünün ilişkili olduğu belirtilen testin sonuçları şöyle:

Goril:

Eğer önce gorili bulduysanız bir şeylere inanmakta uzmansınız demektir. Ayrıca sizin analitik düşünen biri olduğunuzu gösterir. Genellikle bir sorunu çözmeden önce merakınızın sizi yönlendirdiğini gösterir. Mümkün olan her yerda daha fazla bilgi edinmek için daha da derine inersiniz.

Kuşlar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğer önce kuşları gördüyseniz dürüst bir bireysiniz demektir. Ayrıca bir grubun doğal lideri olabileceğinizi gösterir.

Aslan:

Eğer önce aslanı gördüyseniz herkesten önce zirveye ulaşmak için çabalamayı seven, baskın bir insansınız demektir. Ayrıca diğer insanları kendilerini aşmaları için zorladığınız ve teşvik ettiğiniz anlamına da gelir.

Balık:

Bulması en zor olanı balık. Ancak siz önce balığı bulduysanız onu ilk fark eden yüzde 1'lik dilimdesiniz demektir. İdealizm ve nezaket konusundaki itibarınızın sizden önce geldiğinden emin olabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar kuru bugün kaç lira, 1 dolar kaç TL? Dolar-TL'de yeni senaryo, teori, o sözler! Dikkat çeken yorum
Ekonomi

Dolar kuru bugün kaç lira, 1 dolar kaç TL? Dolar-TL'de yeni senaryo, teori, o sözler! Dikkat çeken yorum

Dolar ve Euro'daki artış ve dolar kuru fiyatları son dönemde yükseliş trendinde. Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca k..
HDP'li Tiryaki'den ortalığı karıştıracak sözler! 'Kürt sorununun mimarı CHP'dir'
Siyaset

HDP'li Tiryaki'den ortalığı karıştıracak sözler! 'Kürt sorununun mimarı CHP'dir'

HDP Batman Milletvekili adayı Rüştü Tiryaki, katıldığı bir canlı yayında, "Kürt sorununun mimarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi...
Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağ: Bunu yapmak şart! İşte karışımın bomba detayı ve cevap!
Kadın - Aile

Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağ: Bunu yapmak şart! İşte karışımın bomba detayı ve cevap!

Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı! Çörek otu, botanik açıdan "Nigella sativa" olarak bilinen bir bitkidir ve Ortadoğu'da yetişmekte..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23