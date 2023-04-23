İlk önce hangi hayvanı fark ettiniz? İşte zeka türünüz...

Üzerinde gizlenmiş 4 hayvan resminin bulunduğu illüzyon testi, sosyal medyada ilgi gördü.

Görselde bulunan hayvanları fark etme sırasına göre zeka türünün ilişkili olduğu belirtilen testin sonuçları şöyle:

Goril:

Eğer önce gorili bulduysanız bir şeylere inanmakta uzmansınız demektir. Ayrıca sizin analitik düşünen biri olduğunuzu gösterir. Genellikle bir sorunu çözmeden önce merakınızın sizi yönlendirdiğini gösterir. Mümkün olan her yerda daha fazla bilgi edinmek için daha da derine inersiniz.

Kuşlar:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğer önce kuşları gördüyseniz dürüst bir bireysiniz demektir. Ayrıca bir grubun doğal lideri olabileceğinizi gösterir.

Aslan:

Eğer önce aslanı gördüyseniz herkesten önce zirveye ulaşmak için çabalamayı seven, baskın bir insansınız demektir. Ayrıca diğer insanları kendilerini aşmaları için zorladığınız ve teşvik ettiğiniz anlamına da gelir.

Balık:

Bulması en zor olanı balık. Ancak siz önce balığı bulduysanız onu ilk fark eden yüzde 1'lik dilimdesiniz demektir. İdealizm ve nezaket konusundaki itibarınızın sizden önce geldiğinden emin olabilirsiniz.