İlk miting CHP'nin kalesinde!..

AK Parti, 13. seçimi için kolları sıvadı. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlayan AK Parti, kısa süre içinde seçim beyannamesi başta olmak üzere slogan ve filmlerini kamuoyuna duyuracak. TBMM’nin seçim tatiline girmesi ile birlikte AK Parti de hazırlıklarını bitirmiş olarak meydanlara inecek.

81 İLDE MİTİNG KARARI

AK Parti iki koldan sahada olacak. Miting yapılacak iller Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında paylaştırılacak. Böylece AK Parti’nin miting düzenlemediği şehir kalmayacak. Bölgelerinde seferber olacak başbakan yardımcıları ve bakanlar da çalışmalarını bu isimlerin programlarına göre belirleyecek.

KARAR MYK TOPLANTISINDA

Miting programına son şekli MYK’nın yapılacak ilk toplantısında karar verilecek. Milletvekili adayları ise her seçim döneminde AK Parti il başkanlıkları bünyesinde oluşturulan ve büyük bir başarı ile çalışan seçim koordinasyon merkezleri ile koordineli çalışacak.