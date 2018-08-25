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İlk milli uydu Lagari tamamlanmak üzere! Seneye gökyüzünde olacak

Türkiye'nin acil görüntü ihtiyacını düşük maliyetlerle karşılayacak olan ve Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen ilk milli uydu olan Lagari'nin, gelecek yılın ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
İlk milli uydu Lagari tamamlanmak üzere! Seneye gökyüzünde olacak

Türkiye'nin uydu teknolojilerindeki yetkinliğine yeni bir boyut getirecek ilk milli mikro uydu Lagari'nin üretimi bu yıl tamamlanacak ve gelecek yılın ikinci yarısında fırlatılacak.

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında küresel ölçekli bir firma olma hedefiyle çalışmalar yürüten, son olarak dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"e adını yazdıran Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri, yapay zeka ve otonom sistemlere kadar uzanan stratejik alanlarda çalıs?malar yürütüyor.

Uydu teknolojileri alanında uydu sistem projeleri ile ilgili alt bileşenler ve yazılımların yerli ürünlere dönüşmesine imkan sağlayacak Ar-Ge projeleri gerçekleştiren şirket, Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen Lagari'yi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergiledi.

Lagari uydusu için Berlin Space Technologies GmbH ile alt yüklenici sözleşmesi imzalandı. Projede, uydu ön tasarım aşaması geçilirken, detay tasarım çalışmaları devam ediyor. Uydunun fırlatma hizmeti için Antrix Corporation Limited ile Fırlatma Hizmeti Sözleşmesi imzalandı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
  1. İlk milli uydu
  2. Milli Uydu Lagari
  3. Seneye fırlatılacak
  4. bitmek üzere

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