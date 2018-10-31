İlk milli sondaj gemisi göreve başladı

Fatih, Antalya ve Alanya arasında kıyıdan 60 mil uzaklıkta 5 bin 500 metre olan Alanya-1 kuyusunda petrol ve doğalgaz arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih’te yaptığı incelemenin ardından, “Yaklaşık 50 yıllık deniz sondajcılığımızda, uzun zamandır emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını başlatıyoruz” dedi. Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle 5-6 yıldır devam eden sismik araştırmaların konunun uzmanları tarafından analiz edildiğini dile getiren Dönmez, “Antalya’dan yaklaşık 100, Alanya’dan yaklaşık 65 kilometre mesafede lokasyonu tespit ettiler. Adını Alanya-1 kuyusu adı verildi. İnşallah yarın (bugün) bahsedilen yerde sondaj başlamış olacak” diye konuştu. Geminin oldukça heybetli bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Dönmez, “Fatih, 6. nesil dediğimiz üst düzey teknolojiye sahip bir gemi. Yaklaşık 12 bin metre derinlikte yani çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip, çift kuleli tasarımıyla hem asıl hem yardımcı işlerin aynı anda yapılma imkanı sunuyor. Her iki kule de sondaj ekipmanlarıyla donatıldı. Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliğine sahip” dedi.

Varsa bulacağız

Dönmez, “Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız” diye konuştu. Önce Barbaros Hayreddin Paşa, ardından Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığa büyük ölçüde son verildiğini kaydeden Dönmez, “Maden ve hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var, ‘Varsa bulacağız’. Bu amaçla, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de de durmaksızın çalışıyor. Bugün Fatih’in katılımıyla bu çalışmalar daha da derinleşerek hız kazanacak” diye konuştu.