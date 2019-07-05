İlk koşanlar Patrik ve TÜSİAD! Teröristlere diyet ödüyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Terör suçundan cezaevinde tutuklu bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş, CHP Milletvekili Eren Erdem ve sözde gazetecileri imkan olursa ziyaret edebileceğini ifade eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasetçilerden tepki geldi.

Siyaset değil iş yapsın

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, şu değerlendirmede bulundu: “Bundan sonra yapılacak hizmet yerel hizmettir. Ulaşımdan tutun da sosyal projelere kadar yapılması gereken çalışmalar var. İstanbul büyük bir metropol. İnsanlara ona göre vaatler verildi. Belediye başkanı enerjisini buna harcamalıdır. Neticede partiler kendi politikalarını yapıyor. İmamoğlu CHP’li belediye başkanıdır. CHP kendi politikalarını mecliste yürütüyor. Bir belediye başkanının görevi dışına çıkmaması gerekiyor. İnsanlar onun hizmetlerine bakacaklar. Adaleti sorgulamak kimsenin vazifesi değildir. Madem bu işlere hevesi var, Ankara’ya gelsin partisinin genel başkanı olsun. Biz de İmamoğlu’nun İstanbul halkına verdiği vaatlerinin takipçisiyiz.”

Şeytanla pazarlığa hazır

İmamoğlu’nun bir belediye başkanı olarak kendi görev ve sorumluluklarına odaklanması gerektiğini savunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk de, şunları dile getirdi: “Büyük iddialarla İstanbul Büyükşehir Başkanlığına talip olan ve onca sene yapılan çalışmaları beğenmeyip birçok sözler veren bir kişinin seçildikten sonra ilk işi terör örgütü üyelerini meşrulaştırmak olmamalı. Onun görevi İstanbul’a hizmet etmek. Ama İmamoğlu önce terör örgütlerini aklamayı kendine hedef belirlemiş. 5 yıl boyunca İstanbul’da başkanlık yapıp tekrar aday olmayı düşünüyorsa bu söylemlerinden, düşüncelerinden vazgeçmeli. Sayın başkanın asıl niyeti İstanbul’a hizmet etmek mi? Yoksa terör örgütü üyelerini meşrulaştırmak mı? Vatandaşlarımız bunu sorgulamaya başladı. Türkiye’de halkın oylarıyla herhangi bir yere gelen hiç kimsenin, bu milletin ırzına, namusuna, çocuğuna, malına göz dikmiş hiç kimseyi meşrulaştırmaya, yüce Türk mahkemelerinin verdiği kararı sorgulamaya hakkı yoktur. İmamoğlu’nun belediye başkanlığından ziyade önümüzdeki süreçle alakalı büyük planları var. Bunun için de şeytanla pazarlığa oturmaya hazır görünüyor.”