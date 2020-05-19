  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye avantajlı durumda

Petrolde yükseliş 5 haftadır sürüyor

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Canlı yayında mukabele
için kalan
Ekonomi

İlk kirazın kilosu 10 lira

Bursa’nın İznik ilçesinde kiraz bahçelerinden toplanan kirazlar, traktör kasasında köy meydanınına getirilerek burada satılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:46:04 -
İlk kirazın kilosu 10 lira

Bursa’nın İznik ilçesinde kiraz bahçelerinden toplanan kirazlar, traktör kasasında köy meydanınına getirilerek burada satılmaya başlandı.


İznik’in Orhaniye Mahallesinde kiraz yetiştiren ve aynı zamanda tüccarlık yapan Yakup Kaplan kiraz yetiştiren müstahsillerin fiyatlarından memnun olduğunu belirtti. Kaplan, ’’Hava şartları iyi giderse yani yağışlar kirazları dalında çatlatmazsa ve fiyatlar böyle devam ederse daha çok kazancımız olur’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı