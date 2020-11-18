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Gündem İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı
Gündem

İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı

Bugüne kadar sosyal medya hesabından tek bir beğeni yapmayan komedyen Cem Yılmaz, ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosuna beğeni attı. Yılmaz, böylece rengini iyice belli etti. Halkın siyasi mesajları nedeniyle artık rağbet etmediği Yılmaz’ın, koronavirüs salgını döneminde de maddi açıdan olumsuz etkilendiği biliniyor. Yılmaz bu hamleyle CHP’li belediyelere ‘beni daha fazla görün’ mesajı verdiği yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:54:00 - 2020-11-18 14:01:24
İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı

Ara ara verdiği siyasi mesajlarla CHP yanlısı olduğunu belli eden Cem Yılmaz, ana muhalefet partisiyle yaşadığı aşkı artık gizleme ihtiyacı duymuyor.

Yılmaz, sosyal medya hesabından dün bir ilki gerçekleştirdi.

Resmi Twitter hesabından şimdiye kadar hiç bir gönderiye beğeni atmayan Cem Yılmaz, dün ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı “Ben vatanımı seviyorum, bayrağımı seviyorum, milletimi seviyorum, 83 milyonu seviyorum” başlıklı videoyu beğendi.

Cem Yılmaz neyi amaçlıyor?

Peki Cem Yılmaz durduk yere neden CHP ile böyle bir ilki gerçekleştirdi? Tarafsız olmaktan dem vuran Cem Yılmaz’ın bu hareketiyle CHP’li belediyelere ‘Beni daha fazla görün’ mesajı verdiği yorumları yapıldı. Koronavirüs salgını döneminde işleri kesata uğrayan Yılmaz’ın böylece CHP’li belediyeler aracılığıyla iş kapmaya çalıştığı iddia edildi.

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Yorumlar

Durmus Aga

Seriatcilara mi soracakti.. Size ne?
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aynen böyle

AMA HAYATTA EN ÇOKTA YALAN SÖYLEMEYİ SEVİYORUM K.K
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