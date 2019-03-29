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İlk kez oy kullanacak seçmenlere ’Erdoğan’ sürprizi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nca 31 Mart yerel seçiminde ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik ’Sana Emanet Projesi’ hazırlandı.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
İlk kez oy kullanacak seçmenlere ’Erdoğan’ sürprizi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nca 31 Mart yerel seçiminde ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik ’Sana Emanet Projesi’ hazırlandı. Proje ile gençlerin ismine özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolu mesajı gönderildi. Proje kapsamında, Bursa’da da ilk kez oy kullanacak 18 ile 30 yaş arasında olan genç seçmenlerin adreslerine, AK Parti Gençlik Kolları üyelerince zarf içinde kartpostal gönderilirken, mektuplar adreslere ulaştı.


Genç seçmenlerin zarfları açtıklarında ve içindeki QR kodunu cep telefonlarıyla okutmasıyla ’sanaemanet.com.tr’ internet sitesine yönlendiriliyor. Gençlerin Ulucami görseliyle birlikte ‘Bursa Sana Emanet’ yazılı, kendi isimlerine özel açılan sayfadayayınlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Sevgili genç kardeşim. Sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.” mesajı ile karşılaşıyor.


İki dakikalık mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bugün dünyada ve ülkemizde hayatın her alanı gibi fikirleri paylaşma yöntemleri de hızla dijitalleşiyor. Bizde geçmişte daha çok yazılı olarak ifade ettiğimiz bazı mesajları, bu vesileyle size dijital olarak ta ulaştırmak istedik. Değişim hayatın bir gerçeği olduğu gibi, buna uygun adımları atmakta güçlü ve büyük Türkiye hedefimizin temel şartıdır. Ülkemizi kalkındırarak, büyüterek, istihdamı arttırarak size ve milyonlarca gencimize daha güçlü eğitim alt yapısı ve girişimcilik fırsatları sunmak için çalıştık. 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkarak şehirlerimizi sizinle birlikte yönetmek, sizinle birlikte ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için belediye başkanlıklarında, belediye ve il genel meclis üyeliklerinde gençlerin temsiline özel önem veriyoruz. Sizden bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin Türkiye için omuz omuza mücadele edelim. Gelin şehirlerimiz için birlikte çalışalım. Siz bu ülkenin ve milletimizin geleceğisiniz, umudusunuz, hayalisiniz. Belediye işi gönül işidir. Gelin milletimizin gönlündeki hayallerini gerçeğe dönüştürelim” sözleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
  1. doğa

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