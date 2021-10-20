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Gündem İlk kez ortaya çıktı! Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı ABD'de kalmaktan İHA ile vazgeçirmiş!
Gündem

İlk kez ortaya çıktı! Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı ABD'de kalmaktan İHA ile vazgeçirmiş!

Türkiye'yi savunma sanayide çağ atlatan milli İHA-SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bir yazı kaleme alan Vahap Munyar, Bayraktar'la ilgili anısını anlattı. Munyar, Özdemir Bayraktar'ın, oğlu Selçuk Bayraktar'ı ABD'de kalmaktan 'İHA' projesiyle vazgeçirdiği anısını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:17:00 - 2021-10-20 19:18:15
İlk kez ortaya çıktı! Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı ABD'de kalmaktan İHA ile vazgeçirmiş!

Geçtiğimiz gün vefat eden milli SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar'ı ABD'den dönüp Türkiye'de kalması için İHA projesiyle ikna ettiği ortaya çıktı. Detayları Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından Vahap Munyar ilk kez anlattı.

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, 8-9 yıl önce, geçtiğimiz gün vefat eden Özdemir Bayraktar ile tanıştığını ve kendisine anlattığı anıları yazdı.

Munyar, Yalçın Bayer'in kendisine "Özdemir (Bayraktar) Bey, müthiş işler yapan küçük ölçekli bir sanayici. Fabrikası burada, bizim gazeteye yakın. İkitelli’de. Şirketinin adı Baykar Makine. Birlikte gidip görmeliyiz. Hele senin gibi ekonomiyi, şirketleri yazan birinin mutlaka görmesi gerekir." dediğini belirtmesinden sonra yazısına şöyle devam etti:

Ardından 2009 yılında yazdığı bir yazıyı anımsattı, bunun üzerine Özdemir Bayraktar 3 oğlunun, Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Bayraktar’ın çocukluk günlerine döndü.

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"Bizim evde sökülmemiş, dağıtılmamış elektronik alet olmazdı"

Munyar, Bayraktar'ın kendisine, "Çocuklarım daha ilkokuldayken kesme şeker kutusundan dört transistörlü radyo ve alıcı-verici elektronik cihazlar yapabiliyordu. Bizim evde sökülmemiş, dağıtılmamış elektronik alet olmazdı." dediğini aktardı.

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Bayraktar'ın 3 oğlunun kısa öyküleri üzerinde durduğunu söyleyen Munyar'ın yazısının devamı şu şekilde:

HALUK BAYRAKTAR: Haluk, ODTÜ Endüstri Mühendisliği’ni bitirip ABD’de master yaptı. Şimdi Baykar Makine’de benimle birlikte çalışıyor.

SELÇUK BAYRAKTAR: Selçuk, Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirip ABD’ye gitti. Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) robotik sistemler ve insansız hava araçları üzerine eğitim aldı.

AHMET BAYRAKTAR: Ahmet, pilot olmak istiyordu. Uçuş eğitimleri aldı.

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Selçuk Bayraktar’la ilgili şu ayrıntıyı paylaştı:

- Amerikan Ordusu ve çeşitli şirketler burs vererek Selçuk’u ABD’de kalmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Ben de, “Öyle bir şey bulmalıyım ki, Selçuk gelip burada kendini çalışmaya vermeli” diye düşünüyordum.

Selçuk Bayraktar’ın “çalışacak alan bulamamak” endişesiyle aklının hep ABD’de olduğuna işaret etti:

- Tam o günlerde Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) bir ihale açtı. Elden atılacak bir İHA (insansız hava aracı) sisteminin Türkiye’de üretimi söz konusuydu.
İhale şartnamesiyle ilgili şu ayrıntı aklına geldi:

- O kadar yerlilik istenen bir projeydi ki, ben bile şaşırmıştım. Oturup şartnameyi ben yazsam, bu kadar yazamazdım.

Selçuk Bayraktar konusunu sürdürdü:

- Elden atılacak İHA sistemi üzerinde çalışmaya başlamamız sayesinde çocuğu Amerika’dan kurtardım.

Yalçın Bayer araya girdi:

- Özdemir Bey’in insansız hava araçları üretimine adım attığı İkitelli’deki fabrikasında Mustafa Kemal Atatürk’ün, “İstikbal Göklerdedir” sözü duvarda yer alıyor.

Özdemir Bayraktar, ekledi:

- Ülkemiz için insansız hava aracını ilk yapan bizler olmalıyız. Çünkü, Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Bu coğrafyada, “Güçlü Türkiye, güçlü ordu” gerekiyor.
İlk aşamada süreçlerde sıkıntı yaşansa da ilk “Mini-İHA”sının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi Baykar’ın yolu açtı.

Haluk Bayraktar’ın Genel Müdürlüğünü, Selçuk Bayraktar’ın Teknik Müdürlüğünü yaptığı Baykar’da üretim çıtası sürekli yükseldi.

Önceki gün vefat eden Özdemir Bayraktar, dün son yolculuğa uğurlandı…

Özdemir Bey’a Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…

 

 

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