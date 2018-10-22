İlk kez konuştu! 'Kimseye ihtiyacımız yok'

Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, ilk kez başında olduğu proje ve bu projenin hedefleri hakkında konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır’ın yönettiği Sanayinin Dönüşümü: Yapay Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti konulu panelde konuşan Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş üzerine çalıştıkları projenin büyük bir fırsat penceresi açtığını belirterek “Fazla harcamadan elimizdeki kaynakları değerlendirerek fark yaratabiliriz” diye konuştu.

Menzil sorunu çözülüyor

Akşam'dan Sümer Demirciler'in haberine göre elektrikli araçlarda menzil sorunun çözülmek üzere olduğunu vurgulayan Gürcan Karakaş, “Otonom sürüş yeni bir yaşam alanı yaratmaya aday. 2030’dan itibaren dünya nüfusunun yüzde 60’ının şehirlerde yaşayacağı biliniyor. Bugün küçük bir kitlenin konuştuğu otonom sistemler ve nesnelerin interneti gibi konular kısa bir süre sonra tıpkı akıllı telefonlar gibi geniş kitlelerin ilgisini çeker hale gelecektir” açıklaması yaptı.

Bizim kimseyi kopyalamaya ihtiyacımız yok

Karakaş, ”Bizim kimseyi kopyalamaya ihtiyacımız yok. Bazıları Japonya bazıları Kore’yi örnek veriyor. Ama bizim bunlara ihtiyacımız yok, çünkü bu ülkelerin yola çıktığı zamanın şartları farklıydı, bugün bambaşka bir zamanda yaşıyoruz. Otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bir ulaşım teknolojileri ekosistemi oluşturma hedefindeyiz” dedi.

Büyük fırsatlar bulunuyor

Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Karakaş, "Cep telefonlarında yaşanan süreç kısa bir süre sonra otomobillerin başına gelecek. Yeni bir fırsat penceresi açılıyor ve bütün yeni başlayan oyunculara da yer var. Elimizdeki kaynaklarla ve fazla harcamadan önemli bir fark yaratabiliriz” açıklaması yaptı.