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Sağlık İlk kez geyiklerde Covid-19a yol açan SARS-CoV-2 belirlendi
Sağlık

İlk kez geyiklerde Covid-19a yol açan SARS-CoV-2 belirlendi

Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı ekipleri, Quebec eyaletinin Eastern Townships bölgesinde 3 beyaz kuyruklu geyikte SARS-CoV-2 virüsünü tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:53:00 - 2021-12-03 09:58:37
İlk kez geyiklerde Covid-19a yol açan SARS-CoV-2 belirlendi

Kanada resmi yayın kuruluşu CBCnin haberine göre, Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı ekipleri, Quebec eyaletinin Eastern Townships bölgesinde 3 beyaz kuyruklu geyikte SARS-CoV-2 virüsünü tespit etti.

Geyiklerde ilk kez Covid-19a yol açan SARS-CoV-2 belirlendi

Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı Sağlığı Uzmanı Catherine Soos, CBCye yaptığı açıklamada, Kanadadaki vahşi yaşam ortamından 2 bin 700 örnek toplayacaklarını söyledi.

Soos, "Kanada genelinde bu çalışmayı başlatmaktaki amacımız, SARS-CoV-2nin insandan vahşi hayata yayılıp yayılmadığını ve yayılıyorsa yaban hayatı popülasyonları üzerindeki etkilerinin neler olduğunu görmek" dedi.

Weese, "Nihayetinde bunun sadece bir insan enfeksiyonu olmasını istiyoruz çünkü bu durumda tek yapmamız gereken onu insanlarda kontrol etmek. Virüsü bir türde kontrol etmek birçok türden daha kolay" değerlendirmesinde bulundu.

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