İlk kez Galatasaray'a mağlup oldu

Şenol Güneş'in göreve başladığı 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki mücadelede rakibiyle evinde 2-2 berabere kaldı. 2016-2017'nin ikinci yarısında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı.

Şenol Güneş yönetiminde daha önceki 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, bu sefer rakibine yenilmekten kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekibe derbi maçlarda son olarak 2014-2015'te yenilen siyah-beyazlı takım, Galatasaray karşısında ayrıca 5 maç sonra mağlup oldu.

Dışarıdaki derbilerde kayıp

Beşiktaş, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda yaptığı derbi maçlarda yokları oynadı.

Sahasında rakiplerine üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki derbi maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

4 maçlık galibiyet serisi bitti

Sarı-kırmızılı rakibine mağlup olan Beşiktaş'ın 4 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduktan sonra Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen siyah-beyazlı ekip, 4 hafta sonra puan kaybı yaşadı.