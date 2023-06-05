İlk kez duyacaksınız! Hakan Fidan'ın aşiretinin 2. Abdülhamid ile bağlantısı ve Osmanlı paşası akrabaları

Türkiye, tek parti döneminde ve sonrasında gelen askeri vesayet diktatöryasında ülkenin yönetim kabinesinin Sabetayist isimlerden oluştuğu günlerden, soyu-sopu açık, seçik, yerli ve milli yöneticilerin olduğu günlere geldi. Eski MİT Başkanı yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mensubu olduğu Hasenan Aşireti'nin Malazgirt Zaferi'nden 1800'lerin sonlarında 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Hamidiye Alayları ve onların Ermeni çeteleri yok ettikleri büyük mücadeleye kadar kilit konumda bir aile olduğunu biliyor muydunuz?

Hakan Fidan bir çok terör örgütüne kök söktürmesiyle, dünyanın bir çok noktasında yaptığı operasyonlarla ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla, yaşarken kahraman sıfatını hak etmiş bir isim olarak tarihe geçti. Ankara doğumlu aslen Vanlı Hakan Fidan'ın Hasenan Aşireti'nin Seyitki Kolu'ndan olduğu biliniyor. Aşiretin tarihine bakınca, Fidan'ın mücadelesi için "kanında varmış" demek nokta atışı bir tespit oluyor.

Muş Malazgirt merkezli olup 1600'lü yıllardan itibaren Mardin, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevre şehirlere yayılmış olan Hasenan Aşireti, Safevilerden Selçuklulara, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine uzanan süreçte Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya bölgelerinde varlığını sürdürmüş, bahsi geçen coğrafyada askeri, siyasi ve kültürel olarak önemli rol oynamış köklü bir aşirettir. Aşiretin Torun, Malbat, Seyitki, Şeğki, Karace, Tıroken, Guloyi gibi bir çok kolu vardır. Hasenan Aşireti Kürt kökenli bir aşirettir. Aşiretin Peygamber soyundan gelen (Seyyid) Arap kökenli bir kaç koluda vardır. Hakan Fidan'ın mensup olduğu Seyitki Kolu'nun 'seyyid olmadığı', Kürt kökenli bir kol olduğu düşünülmektedir. (Fakat geçmişteki aşiret içi evlilikler sebebiyle Peygamber soyu ile kan bağı olabilir)

Hasenan Aşireti'nin tarihi ve Hakan Fidan

Aşiretin en az 1200 yıldır bölgede olduğu, Sultan Alparslan'ın Anadolu cihadı için kapılarına dayandığı Malazgirt'te, Bizans unsurlarına karşı Hasenan Aşireti'nin bir çok Kürt aşireti gibi akıncılara yardım ettiği biliniyor.

Hasenan Aşireti'nin yakın dönem tarihe damga vurduğu yıllar ise 1800'lerin sonları. Ruslardan ve daha sonraları Avrupa'dan aldıkları destekle 'büyük ermenistan' hayalini gerçekleştirmek isteyen ermeniler Osmanlı'ya baş kaldırırlar. Ermeni Çeteler bugünkü Doğu ve Güneydoğu'da bir çok kanlı katliama imza atarlar. Kürt köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayan ve boşaltıp yerleşmek maksadıyla müslüman Kürt, Arap, Türkmen ahaliyi göçe zorlayan Ermeniler bölgede büyük bir kaosa sebep olur. İmparatorluğun başında olan Sultan Abdülhamid artık sabrı tükenmekte olan bölgenin önde gelen Milan, Hasenan, Hayderan, Mutki vs. aşiretlerinin reislerini, bölgedeki kanaat önderlerini-lidelerini Yıldız Sarayı'nda toplar. Özetle; Ermeni çetelere karşı mücadele etmesi için Hakan Fidan'ın akrabalarının/amcalarının olduğu Hasenan Aşireti liderleri de olmak üzere aşiret reislerine askeri yetki ve rütbeler verilir. Bu askeri topluluk "Hamidiye Alayları" adını alır. (not: 1. Bahsi geçen aşiretlerde bir biriyle akrabadır. 2. Türkiye islamcılığının önemli isimlerinden Metin Yüksel Hayderan Aşireti'ndendir. 3. Müslüman Fikir Adamı Salih Mizrabeyoğlu'da Mutki Aşireti reisi Hacı Musa Beg'in torunudur.)

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Bahsi geçen aşiretlerden müteşşekil Hamidiye Alayları sivil Ermenilere karşı son derece merhametli olmakla birlikte Ermeni çetelere kök söktürür. Hakan Fidan'ın büyük amcaları/akrabaları diyebileceğimiz Hasenanlı Mehmet Sofi Paşa, Hasenanlı Kaymakam Fetullah Bey, Rıza Beg ve daha bir çokları düzenli askeri birlikleriyle büyük zaferler elde ederler. Avrupa'nın ve Rusların bölgedeki planları sekteye uğrar.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle, Hamidiye Alayları İttihat-ı Terakki hükümeti tarafından lav edilir.

Kaynak: Yeni Akit