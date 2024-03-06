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Yaşam İlk kez drone gören amca, tebessüm ettirdi
Yaşam

İlk kez drone gören amca, tebessüm ettirdi

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:21:00 -

Elazığ'da yaşlı bir amca ilk kez gördüğü drone karşısında şaşırdı. Amcanın tavırları ise izleyenleri gülümsetti.

 Elazığ’ın tarihi Palu ilçesini havadan görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, ilk defa dron gören bir amca yansıdı. Bir süre havada bulunan dronun ne olduğunu çözmeye çalışan yaşlı amca daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Elazığ’ın tarihi Palu ilçesinin güzelliklerini havadan görüntülemek isteyen bir vatandaş tarih dolu yerleri çektikten sonra atıl durumda bulunan bir tarihi eserin yanında yaşlı bir amcayı gördü. Vatandaş, dronu amcanın yanına doğru hareket ettirdi. Yaşlı amca, uzunca bir süre drona bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Havada süzülen dronun ne olduğunu anlayamayan yaşlı vatandaş, daha sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. O anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

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