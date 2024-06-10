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Aktüel Doğalgaz ve elektrik desteklerine yeni düzenleme... Türkiye kararı!
Aktüel

Doğalgaz ve elektrik desteklerine yeni düzenleme... Türkiye kararı!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 20:41:00 - 2024-06-10 21:15:33
Doğalgaz ve elektrik desteklerine yeni düzenleme... Türkiye kararı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen yeni çalışma ile elektrik ve doğal gazda "sosyal tarife" dönemi başlıyor. Bu düzenleme, dar gelirli vatandaşlara yönelik destekleri artırırken, yüksek tüketim yapan üst gelir gruplarından daha fazla ödeme alınmasını öngörüyor.

Yeni sistemde elektrik ve doğal gaz faturaları, hane halkının gelirine göre belirlenecek. Bu kademeli tarife sistemi sayesinde, düşük gelirli vatandaşlar daha az, yüksek gelirli vatandaşlar ise daha fazla ödeme yapacak. Bu uygulama, enerji tasarrufunu teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Sosyal Tarife ile Destek Mekanizması

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; yeni dönemde doğal gaz ve elektrikte dar gelirlilere sağlanan destekler belli yeniliklerle devam edecek. "Sosyal tarife" düzenlemesi ile gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere yönelik yeni bir destek mekanizması oluşturuluyor. Elektrikte ve doğal gazda yaklaşık %50'lik sübvansiyon, dar gelirli kesim için genişletilirken, yüksek gelirli kesimler destek kapsamından çıkarılacak.

Kademeli Tarife ile Farklı Faturalandırma

Yeni düzenleme ile asgari ücretli vatandaşların ödediği fatura ile yüksek enerji tüketimi olan bir yazlık konutun faturalandırılması farklı olacak. Maliyet bazlı ücretlendirme ile düşük gelirli haneler enerji maliyetlerini daha az hissederken, yüksek gelir grubu daha fazla ödeme yapacak. Bu kapsamda elektrikte uygulanan kademeli tarifedeki sınır miktarlarının değiştirilmesi ve desteklemeden yararlanan hane sayısının artırılması planlanıyor.

Doğal gazda da benzer bir mekanizma ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hane sayısının genişletilmesi gündemde. Böylece enerji maliyetleri otomatik olarak tüm kesimlere yansıtılmayacak, düşük gelirli hanelere odaklanacak sübvansiyonun, yüksek gelir grubuna yapılacak faturalandırmayla karşılanması planlanıyor.

82 Milyar Liralık Doğal Gaz Desteği

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla, konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki gaz faturalarının tamamı ile sonraki 11 aylık süre içinde 25 metreküpe kadarlık gaz harcamaları devlet bütçesinden karşılanmıştı. Uygulama kapsamında yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz vatandaşlara ücretsiz verilmiş, desteğin parasal karşılığı ise yaklaşık 82 milyar TL olmuştu.
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Yeni Dönemle Birlikte Hedefler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu yeni sistemi, enerji maliyetlerinin adil dağıtılmasını ve düşük gelirli vatandaşların üzerindeki yükün hafifletilmesini hedefliyor. "Sosyal tarife" ile enerji adaletinin sağlanması ve enerji tasarrufunun teşvik edilmesi planlanıyor.

Yeni sosyal tarife dönemi ile birlikte, enerji sektöründe dar gelirli vatandaşlara yönelik destekler artarken, enerji tüketiminde adaletli bir yapı oluşturulacak.

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