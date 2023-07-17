İlk iPhone açık artırmada rekor fiyata satıldı

Apple, ilk iPhone modelini tanıttığında akıllı telefon pazarını baştan aşağıya değiştirmişti. Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs, Ocak 2007’de MacWorld San Francisco’da ilk iPhone modelini tanıttı. Küçük 3,5 inçlik ekranı ve basit 2 megapiksel kamerası olan akıllı telefon, aynı yılın Haziran ayında 499 dolar (4GB) satışa ve 599 dolardan (8 GB) satışa çıkmıştı.

O tarihten bu yana iPhone modelleri piyasadaki iddiasını artırarak devam ettiriyor. Apple, eylül ayında iPhone 15 modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, henüz jelatini üzerinde olan ilk iPhone ise dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu.

Geçtiğimiz mart ayının sonunda açık artırmaya çıkan orijinal iPhone, 158 bin 644 dolardan satıldı. 17 Temmuz itibarı ile bu fiyat tam tamına 4 milyon 164 bin 452 TL’ye tekabül ediyor. Böylece daha önce 63 bin dolardan alıcı bulan ilk iPhone modelinin rekoru da tarihe gömülmüş oldu.

Rekor kıran iPhone modeli, 8GB’lık versiyona göre çok daha nadir olan 4GB depolama kapasitesine sahip. Apple, ilk iPhone modelini piyasaya sürdükten sadece iki ay sonra 4GB depolama alanına sahip versiyonun üretimini düşük talep nedeniyle durdurmuştu. Bu da 4GB’lık modelleri çok daha nadir kılıyor.

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Telefonun jelatininin bile açılmamış olması onu değerli kılan bir başka detay. Yüzeyi ve köşeleri neredeyse hiç bozulmadan 16 yıl boyunca sağlam kalan bu iPhone’da Apple etiketleri ve mührü da aynen korunmuş görünüyor. Adeta 2007 yılında gibi duran kutusu ile orijinal iPhone modeli rekor fiyattan yeni alıcısına kavuşmuş oldu.