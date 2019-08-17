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İlk hacı kafilesi yurda geldi

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
İlk hacı kafilesi yurda geldi

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan 80 bin Türk hacı, yurda dönmeye başladı. Dönüş yolunda ilk kafile Cidde’den kalkan uçakla İstanbul’a ulaştı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, istanbul Havalimanı’na indikten sonra Bursa'ya otobüslerle hareket etti. Bursa'da yakınları sevinç gözyaşları içerisinde karşıladı.

Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra yurda dönen hacılar, uzun süre yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdi. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görülürken, yakınlarıyla uzun süre kucaklaşarak hasret giderdikleri görüldü.

'GENÇ YAŞTA HACCA YAZILSINLAR'

Hac görevini yapan ve yaşlılıkta hac görevinin zor olduğunu söyleyen Ali Çil, "Ben iki damla göz yaşı için hacca gidiyorum. Daha evvel 3 sefer hacca gittim ama özellikle efendimizin ziyaretinde vakfe beni çok etkiliyor, Allah nasip ederse tekrar gitmeye devam edeceğim. Tüm insanlara bir tavsiyem var, lütfen genç yaşta hacca yazılsınlar. Çünkü insanlar bazı olayların farkında değiller, yaşlılıkta biraz zor oluyor." diye ifade etti.

'11 YILDIR BEKLİYORDUM'

11 yıldır hacca gitmek için beklediğini söyleyen Nejdet Ergün, "Gittik geldik mutluyuz. Kutsal topraklara gitmek çok güzel bir şey, ben 11 yıldır bekliyordum. Çok şükür Allah kavuşturdu" dedi.

Onuncu senesinde hacca gidebildiğini söyleyen Kadir Dağlı,"Hac güzeldi, meşakkatliydi. Allah elimizden geldiği kadar ibadetlerimizi eksiksiz yapmayı nasip etti. Her şey çok güzeldi. Benim 10'uncu senede çıktı 10'uncu sene sonunda Allah nasip etti ve gittik" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. kutsal topraklar
  4. hac görevi
  5. bursa
  6. hacı

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