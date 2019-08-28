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İlk hac kafilesi yurda döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 2019 yılında Kayseri’den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi yurda döndü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:24
İlk hac kafilesi yurda döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 2019 yılında Kayseri’den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi yurda döndü.


Kayseri İl Müftülüğü’ne kesin kayıt yaptıran 938 hacı adayı, hac farizasını yerine getirmek üzere 27-29 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan’a gitmişlerdi. Hacı olan vatandaşları getiren ilk uçak 335 yolcusu ile Erkilet Havaalanı’na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Peronunda bekleyen büyük kalabalık, çiçeklerle yakınlarını karşıladı. Dışarıda hacdan dönen yakınlarını bekleyen bir vatandaş; “Annemle babamı bekliyorum. Gerçekten anlatılamayacak bir duygu. Rabbim inşallah isteyen herkese nasip etsin. Herhalde şu dünyada yaşanabilecek en güzel duyguyu yaşıyoruz” dedi.


Hacı olan bir vatandaş ise; “Allah herkese nasip etsin oraları. Görülmeye değer, gitmeyenler gitsin. Ne güzel yerlermiş, dünya orada” şeklinde konuştu.


Diğer kafilelerin 1 ve 8 Eylül tarihlerinde kente dönecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:24
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