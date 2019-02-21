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İlk güneş enerjili otogarı açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Menteşe Şehirlerarası otogarı hizmete açıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:46
İlk güneş enerjili otogarı açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Menteşe Şehirlerarası otogarı hizmete açıldı. Menteşe çevre yolu üzerinde bulunan ve kullandığı enerjinin yüzde 80’ini çatısındaki güneş panelleri ile karşılayacak otogar 15,5 milyon TL’ye maloldu.


Menteşe şehirlerarası otogarın açılışına CHP Muğla Milletvekilleri, Datça, Ula ve Menteşe Belediye Başkanları ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla’nın merkez ilçesi konumundaki Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tüm ilçelere hizmet verdiğini belirterek, açılışı gerçekleştirilen otogarın çevreci bir otogar olması ile dikkat çektiğini söyledi. Açılışta CHP Muğla Milletvekilleri de birer konuşma yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu nitelikte bir otogarın Muğla’da ilk defa yapıldığını söyledi.


“Bodrum otogarı da enerjisini üretecek”


Başkan Gürün, “Bu otogarın en önemli özelliklerinden birisi elektrik üretiyor olması. Zaman içerisinde bu otogarın en az yüzde 80’lik elektrik tüketimini buradan sağlayacağız. Yenilenebilir enerji konusunda hassasiyetimizi göstermek ve her alanda elektrik enerjisi üretmek için güneşten yararlanmak açısından çok önemli bir örnek. Çok şükür Bodrum’da da otogarın temelini attık.


İnşaata başladık, önümüzdeki günlerde onun temelini atacağız. Oranın çatısında da elektrik üretilecek. Yine Marmaris’te Marmaris Barajı üzerinde yüzer paneller yapacağız. Bunun çalışmasını başlattık ve o barajın üstene koyacağımız paneller ile elektrik üreteceğiz. Bunun yanında rüzgâr enerjisi ile enerji üretmek için çalışmalarımız var. Çok fazla elektrik giderimiz var. Bunu mümkün olduğu kadar kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji ile karşılamaya çalışıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Menteşe Şehirlerarası Otobüs terminalinin açılışı törene katılanlar tarafından yapıldı.


15,5 milyon TL’ye maloldu


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin 7 bin 242 m2 inşaat alanı bulunuyor. Otogarda zemin ve bodrum kat olmak üzere iki kat olarak inşa edilirken, zemin kat şehirlerarası otobüslere, bodrum kat ise Muğla’nın ilçelerine seyahat eden araçlara hizmet veriyor. Şehirlerarası terminalin 180 araçlık otoparkı bulunurken,otogar içerisinde firmalara ait hizmet ofisleri, mescit, tuvalet ve 12 yataklı ücretsiz misafirhane bulunuyor. Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin en büyük özelliği ise, çatısında Bin 760 adet güneş paneli yıllık 400 KW/saat elektrik enerjisi üretimi bekleniyor. Üretilen enerji ise otogarın elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:46
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