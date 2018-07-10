İlk finalist belli oluyor!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final ilk maçında Fransa ile Belçika bu akşam karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 12:00'de başlayacak



İLK 11'LER



Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard.



Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud.