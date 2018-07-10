İlk finalist belli oluyor!
Fransa ile Belçika, yarı finalde karşı karşıya gelecekler.10 Temmuz 2018 Salı 20:03
2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final ilk maçında Fransa ile Belçika bu akşam karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 12:00'de başlayacak
İLK 11'LER
Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard.
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud.
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