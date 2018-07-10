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İlk finalist belli oluyor!

Fransa ile Belçika, yarı finalde karşı karşıya gelecekler.

10 Temmuz 2018 Salı 20:03
İlk finalist belli oluyor!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. 

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final ilk maçında Fransa ile Belçika bu akşam karşı karşıya gelecek.  Dev mücadele saat 12:00'de başlayacak

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard.

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:03
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