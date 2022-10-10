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Gündem İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesindeki yerler belli oldu
Gündem

İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesindeki yerler belli oldu

TOKİ'nin ilk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesindeki yerlerin ilçeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 17:36:00 -
İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesindeki yerler belli oldu

TOKİ 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim'e sahip olmak isteyenler için başvurular bugün başladı. Proje kapsamında 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Projelerin hangi il ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu.

İLK EVİM ARSA YERLERİ
ADANA
Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

ADIYAMAN
Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut

AFYONKARAHİSAR
Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

AĞRI
Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,

AKSARAY
Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

AMASYA
Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

ANKARA
Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

ANTALYA
Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik

ARDAHAN
Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof

ARTVİN
Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

AYDIN
Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR
Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

BARTIN
Ulus

BATMAN
Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

BAYBURT
Merkez, Aydıntepe, Demirözü

BİLECİK
Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

BİNGÖL
Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

BİTLİS
Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

BOLU
Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren

BURDUR
Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova

BURSA
Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

ÇANAKKALE
Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice

ÇANKIRI
Merkez,Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı


ÇORUM
Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ

DENİZLİ
Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas

DİYARBAKIR
Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani

DÜZCE
Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca

EDİRNE
Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü

ELAZIĞ
Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice

ERZİNCAN
Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

ERZURUM
Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere

ESKİŞEHİR
Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar


GAZİANTEP
Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli

GİRESUN
Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere

GÜMÜŞHANE
Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul

HAKKARİ
Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova

HATAY
Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı

IĞDIR
Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca

ISPARTA
Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç

İSTANBUL
Merkez

İZMİR
Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı

KAHRAMANMARAŞ
Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu

KARABÜK
Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice


KARAMAN
Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler

KARS
Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

KASTAMONU
Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

KAYSERİ
Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

KIRIKKALE
Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan

KIRKLARELİ
Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

KIRŞEŞİR
Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur

KİLİS
Merkez, Musabeyli, Polateli

KOCAELİ
Kandıra, Körfez

KONYA
Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak


KÜTAHYA
Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı

MALATYA
Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan

MANİSA
Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu

MARDİN
Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli

MERSİN
Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

MUĞLA
Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan

MUŞ
Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto

NEVŞEHİR
Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp

NİĞDE
Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,

ORDU
Fatsa, Ünye

OSMANİYE
Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale


RİZE
Merkez

SAKARYA
Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı

SAMSUN
Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent

SİİRT
Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

SİNOP
Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli

SİVAS
Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara

ŞANLIURFA
Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir

ŞIRNAK
Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil

TEKİRDAĞ
Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray

TOKAT
Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt

TRABZON
Merkez

TUNCELİ
Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür


UŞAK
Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

VAN
Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp

YALOVA
Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal

YOZGAT
Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy

ZONGULDAK
Çaycuma, Devrek, Ereğli

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