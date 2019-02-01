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"İlk Eser Desteği" başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının yazar ve yayınevine birlikte verdiği desteğin ilk tur başvuruları 28 Şubat'a kadar yapılabilecek

01 Şubat 2019 Cuma 15:38
"İlk Eser Desteği" başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının yazar ve yayınevine birlikte verdiği "İlk Eser Desteği" ilk tur başvuruları başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şubat ve ağustos aylarında olmak üzere yılda 2 kez verilen desteğin 2019 yılı ilk tur başvuruları bugün başladı. Bakanlığın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden yayınevleri tarafından yapılacak başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Proje kapsamında destek için yayınevleri en fazla üç eser için başvuruda bulunabilecek.

Başvurularda eserin yazara ait ilk eser olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmaması, yayımlanmaması, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almaması şartları aranacak.

Yayınevi, desteğe ilişkin Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının ilanından itibaren 2 ay içinde eseri en az bin adet basacak ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim edecek.

Destek, yayınevi tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basım-teslim süreçleri tamamlandıktan sonra taraflarca imzalanacak sözleşmeye dayanılarak konuya ilişkin yönetmeliğin usul ve esasları çerçevesinde ödenecek.

Destek tutarı ise eserin sayfa sayısı, türü gibi etkenler dikkate alınarak belirlenen basım maliyeti ve niteliğine göre tespit edilecek ve yayınevi sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödemekle yükümlü olacak.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:38
  1. başvuru
  2. ilk eser desteği

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