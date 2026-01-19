İlk durağı Şehit Ömer Halisdemir’in kabri! Niğde Valisi Nedim Akmeşe göreve başladı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe göreve başladı. Akmeşe yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şahsımı bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı arz ediyorum.

Hür ve bağımsız irademizle üzerinde yaşadığımız bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum.

Aziz milletimizin evladı, gururu ve onuru olan, gözbebeğimiz Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in emaneti olan bu topraklara ve uğruna can verdiği değerlere sahip çıkmak, bizler için hem büyük bir sorumluluk hem de kutsal bir görevdir.

Hizmet bayrağını kendisinden devraldığım ve Bingöl Valiliği görevine atanan Sayın Cahit Çelik Valimize ve Niğde’ye bugüne kadar emek vermiş tüm valilerimize teşekkür ediyorum.

Görev sürem boyunca; Sayın Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitemiz, meslek odalarımız, siyasi partilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf ve sanayicilerimiz, basın mensuplarımız ve siz değerli hemşehrilerimizle ortak akıl, güçlü koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmayı esas alacağız.

Kamu düzeni ve güvenliğinin güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı, nitelikli ve erişilebilir şekilde sunulması temel önceliğimiz olacaktır.

Hukukun üstünlüğünü esas alan; şeffaf, hesap verebilir, tarafsız ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla, zaman mefhumu gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlayışı ortaya koyacağız.

Başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere; devletimizin ilgi ve şefkatine ihtiyaç duyan öksüz ve yetimlerimiz ile engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her zaman öncelik verecek, kendilerine azami özen göstereceğiz.

Doğası, köklü tarihi ve kültürel birikimiyle Anadolu’nun müstesna şehirlerinden biri olan Niğde; sanayi altyapısı, güçlü tarımsal üretim kapasitesi, stratejik konumu ve gelişmeye açık yapısıyla önemli bir kalkınma potansiyeliyle öne çıkmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ve tarıma dayalı üretim alanlarıyla üretim ve istihdamda her geçen gün güçlenen bu birikimi, sürdürülebilir ve dengeli bir gelişim anlayışıyla daha ileriye taşımayı esas alacağız.

Aladağlar başta olmak üzere doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Niğde’nin turizm potansiyelini de daha görünür hâle getireceğiz.

Devraldığımız bu emaneti; aynı sorumluluk bilinci, kararlılık ve gayretle daha ileriye taşımanın çabası içerisinde olacağız.

Bu onurlu görevi üstlenmiş olmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.