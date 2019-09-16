0553 313 94 23

İlk ders Rektör Çiçek’ten

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine ilk dersi Rektör Prof.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:07
İlk ders Rektör Çiçek’ten

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine ilk dersi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek verdi.


Tıp Fakültesinde verilen ilk derse öğrencilerinyanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ve Tıp Fakültesi öğretim elemanları katıldı.


Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye’nin en başarılı Tıp Fakültelerinden birini ve her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran Muğla’yı tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür etti.


“Tıp eğitimindeki dijital yenilikler” ve hasta hekim ilişkileri çerçevesinde “Sağlık iletişiminin pozitif sonuçları” başlıkları altında verdiği ilk derste Prof. Dr. Çiçek, Tıp Fakültesinde eğitim materyallerini gelişen teknolojiye paralel olarak dijitalleştireceklerini söyleyerek, “Bizler cerrahlar için eğitimin, genellikle kadavralar üzerinde ve deneyimli doktorların yardımıyla kademeli bir süreç gerektirdiğini biliyoruz. Fakat sanal gerçeklik teknolojileri ile tıp öğrencileri herhangi bir risk olmadan, gerçek hastalarla, gerçek hayat yakınlığında ameliyat deneyimleyerek karar verme yetkinliği kazanmaktadırlar. İşte bizler de üniversite yönetimi olarak önümüzdeki süreçte Tıp Fakültemizden başlayarak eğitim araçlarıyla eğitim materyallerimizi 3B olarak dijitalleştirmeyi planlıyoruz” dedi.


Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, hekimlerin mesleği gereği farklı sosyo-kültürel özelliklerden hastalarla karışılacaklarını belirterek, geleceğin hekimlerine çatışma ve öfke yönetimi, hasta ve yakınlarıyla kurulan pozitif iletişimi şiddetin ve çatışmanın kalkanı olarak kullanmaları tavsiyesinde bulundu.


Tıp fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye’nin en iyi Tıp Fakültelerinden biri olduğunu belirterek, geleceğin hekimlerine yeni eğitim öğretim dönemi için başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:07
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor
    1. Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor
    2. İstanbul Üniversitesi ders seçimi 2019?
    3. Nijerya'da sarı humma salgınında 23..
    4. Milletvekili Girgin’den arıcılar için..
    5. Yeni Çorumspor ligdeki ilk..
    6. ANALİZ- Suudi Arabistan'a yapılan..
    7. Arzum IFA 2019'da en yeni teknolojili..
    8. Valilik, Büyükşehir ve AESOB’dan esnaf..
    9. Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük..
    10. UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    11. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    12. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    13. Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne..
    14. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    15. Tansiyona dikkat
    16. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    17. Bu drama ses verin
    18. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    19. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    20. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    21. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    22. Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı
    23. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    24. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    25. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    26. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    27. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    28. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    29. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    30. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda