İlk ders: ‘Orman sevgisi’

Milas Kaymakamlığı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Orman İşleme Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen proje ile eğitim-öğretimin ilk gününde öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Yaz aylarında çıkan geniş çapta orman ve ziraat arazisine zarar veren yangınlara dikkat çekmek, yangınların doğaya vermiş olduğu zararı imkanlar çerçevesinde gidermek ve çocuklara ağaç sevgisi aşılamak amacıyla düzenlenen projede öğrencilere aileleri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Karakaya Mevkii’ndeki 5 dönümlük arazi üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğrenciler, 300 adet fidanı toprakla buluşturduktan sonra su ile hayat verdi. Her öğrencinin kendisinin sorumluluğunda bir fidanı olacağı sahaya, Karaçam, Fıstıkçamı, Zakkum, Limoni ve Servi gibi fidanlar dikildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. İlçemizde de yaklaşık 23 bin öğrencimiz ders başı yaptı. Biz eğitim adına geleceğimize yatırım yapmak için yanan her fidanın yerine her öğrencimiz her sene başı okula başlarken ilk ders ve ilk konusu orman yeşillendirmek, Türkiye’nin geleceğini korumak olacak. Bu projeyi başlattık ve bugün temsili olarak öğrencilerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk” dedi.

Ülkemizin dört bir tarafında meydana gelen, büyük çoğunluğu insan kaynaklı orman yangınlarıyla yeşil alanların kül olduğunu belirten Kaymakam Arslan, “Ormanlar bizim yaşam kaynağımız. Sadece bizim değil, bütün canlıların ve bitkilerin yaşam alanı. O yüzden biz çocuklarımıza sadece teorik bilgiler değil; aynı zamanda hayata dair, ülkelerine sahip çıkma, toprak ve orman bilinci, yeşil bilinci oluşturmak için bu projeyi yaptık. Bundan sonra da her yıl her öğrencimiz mutlaka kendisi ve velisi adına fidan dikecek ve geleceğimizi yeşertmeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Cenker Yıldız ise, “Bugün ağaç diktik ve çok eğlendik. Arkadaşlarımızla fidanları suladık. Bugün kendi ağacım oldu. Sık sık gelip sulayacağım” ifadelerini kullandı.