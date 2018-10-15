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İlk denemede markete daldı! Genç kız şoka girdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde babası tarafından otomobil sürmeyi öğretmek amacıyla trafiğe çıkarılan genç kız, araçla birlikte markete daldı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:49
İlk denemede markete daldı! Genç kız şoka girdi

İstanbul Sarıyer’de babasıyla birlikte otomobil sürmeyi öğrenen genç kız, direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede okuyan 19 yaşındaki Esra Ayşe Bulut, otomobil sürmeyi öğrenmek için sabah saatlerinde babası Tekin Bulut ile birlikte 34 NA 7439 plakalı hafif ticari araca bindi. Semtin ara sokaklarında babasından sürüş eğitimi alan genç kız, evinin sokağına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Paniğe kapılan genç kız, fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı ardından da sokaktaki markete daldı. Kaza sonucu genç kız panikle araçtan inerken, babası da direksiyon başına geçerek geri manevra yaptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Dondurma dolabı sayesinde kurtuldu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızın kontrolündeki araç önce kaldırıma çarpıyor. Kaldırımdan yön değiştiren araç ardından markete dalıyor. Araç dondurma dolabına çarparak duruyor. Marketin ön tarafı komple dağılıyor ve içeride oturan kadın ise büyük şok yaşıyor. Kaza sonrası aracın silecekleri çalışıyor ve lastikleri dönmeye devam ediyor. Kısa bir süre sonra ise genç kız panikle araçtan iniyor. Kız marketin önünde şok yaşarken, babası da araca binerek geri manevra yapıyor. Kazayı gören ve duyan mahalleli ise koşarak markete geliyor.

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Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Öte yandan kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücünün ve babasının ifadelerini aldı. İfade alınma esnasında ise genç kız gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının teselli ettiği genç kız ardından evine giderken, babası da işlemleri için polis merkezine gitti. Kaza esnasında ise marketin içerisinde bulunan Erol Akyol’un eşi Yazgül Akyol da büyük panik yaşadı. Yaşadığı korku sonrası şoke olan kadını da eşi sakinleştirdi.

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"Allah'tan balkonda çocuklar yoktu"

Kazayı gören Kadir Emelek, “Araba geldi önce karşı duvara vurdu. Karşıdan dönüp markete girdi. Bende o esnada balkonda idim, yaralı yok. Allahtan balkonda çocuklar yoktu. Çok kötüydü” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:49
  1. İstanbul
  2. Trafik kazası
  3. genç kız markete daldı

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