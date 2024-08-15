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Teknoloji

İlk deneme başarı ile gerçekleşti! İşte Türkiye'nin yeni gururu Hisar O

Yeniakit Publisher
2024-08-15 13:11:00 - 2024-08-15 13:15:26

Türkiye'nin yerli ve milli dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi HİSAR O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.

14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Atışlı Test Faaliyeti kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları kaydetti:

“Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçleniyoruz. HİSAR O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O Bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile hedef 40+ km'de direkt vuruş ile bertaraf edildi. Başkanlığımız tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında; Atış Kontrol/Komuta Kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yeteneklerini HİSAR O sistemlerine kazandırdık. HİSAR O Sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran ASELSAN ve ROKETSAN mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum.”

ÇELİKKUBBE'nin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.

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