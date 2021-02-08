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Dünya İlk defa Müslüman direktör atadılar
Dünya

İlk defa Müslüman direktör atadılar

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan ülkenin en prestijli hukuk dergisi Law Review'ın başına ilk defa Müslüman bir yönetici atadılar.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 05:47:00 -
İlk defa Müslüman direktör atadılar

Harvard Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan Law Review isimli 134 yıllık derginin direktörlüğüne 26 yaşındaki Müslüman öğrenci Hassan Shahawy atandı.

Mısır kökenli bir aileden gelen California doğumlu Shahawy, yeni görevinin hukuk fakültesinin çeşitliliğe verdiği önemi ve diğer hukuk geleneklerine olan saygısını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

2016'da Harvard'tan Orta Doğu tarihi ve çalışmaları üzerine mezun olan Shahawy, Oxford Üniversitesinde de Doğu ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.

Shahawy, halen mülteci nüfusu ve ABD ceza hukuku reformu üzerine çalışmalar yapıyor.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama da 1990'da söz konusu derginin ilk siyahi direktörü olarak görev yapmıştı.

 

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