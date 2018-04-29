"İlk defa kiralık milletvekilleri gördük"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesinde bulunan Keykubat Dağı'nda "Keykubat Kent Ormanı'na Ağaç Dikme Şöleni" programında yaptığı konuşmada, şehrin en güzel yerindeki hazineyi hayata geçirmek ve insanların tabiatla olan ilişkilerini geliştirmek için çok güzel bir alanın ortaya çıktığını belirtti.

Elitaş, 24 Haziran'da sandığa gidileceğini anımsatarak, AK Parti'nin 12 kez sandıktan başarıyla çıktığını, bunu 24 Haziran'da da gerçekleştireceğini bildirdi.

"TEK HEDEFLERİ VAR, GÜÇSÜZ TÜRKİYE"

Türkiye'nin, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında 7 Ağustos'ta Yenikapı'da toplanan milyonları, 81 vilayette 29 gün sabahlara kadar nöbet tutan 15 Temmuz kahramanları olduğunu vurgulayan Mustafa Elitaş, şunları ifade etti:

"Bu coğrafyada yeniden haritalar çizmeye çalışan, ülkemizi bölmek için hesap ve heves içerisinde bulunan, bu bölgeyi tekrar dizayn etmek isteyenlerin önünde güçlü bir Türkiye var. İşte bunun için tek hedefleri var, güçsüz Türkiye. Çeşitli faaliyetler yaptılar, hain darbe girişimini gerçekleştirdiler, şimdi de çatı adaylar bularak Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz, Türkiye'yi nasıl güçsüzleştiririz diye hesap ve heves içerisindeler. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Afrin Harekatı'nı yaptık. Niye yaptık? Başka ülkelerin toprağında gözümüz olduğu için değil. O ülkelerde kurdurulmaya çalışılan terörist devletlerin engellenmesi için bu işi yaptık. Kandil'de yıllarca Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'yi bölmek isteyen, insanlarımızı katleden terör örgütüyle ilgili bütün ülkeler desteklediler, müdahale edemedik, mücadele edemedik ama en son güçlü Türkiye'nin ortaya çıkmasıyla hem Kandil'deki teröristin başını eziyoruz hem Suriye'de çöreklenmeye çalışan, devletleşmeye çalışan teröristleri de durdurmak için gayret ediyoruz."

"İLK DEFA KİRAYA VERİLEN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRDÜK"

Elitaş, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öylesine fitne öylesine ahlak dışı, siyasi etik dışı faaliyetler gözüküyor ki bakın, Güneş Motel hadisesi ortaya çıkmıştı. Güneş motel hadisesinde 13 milletvekili bir taraftan bir tarafa geçti, çeşitli pazarlıklar ortaya çıktı. Bir de Fırıldak Kubi diye bir adam vardı, günde 3 parti değiştirirdi. Şimdi demokrasi havariliği diye ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, bir sabah talimat veriyor. Diyor ki, 15 milletvekili istifa edecek, yeni kurulan partiye kiraya verilecek. Cumhuriyet tarihinde Fırıldak Kubi'leri gördük, koltuk sevdası için giden milletvekillerini gördük ama ilk defa kiraya verilen milletvekillerini gördük. Mahallelerde görürsünüz, düğünlerde sandalye kiraya verilir diye. Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi kapısına 'aday göstermek için destek için milletvekili kiraya verilir' tabelasını asacaktır. Bunu da demokrasi adına yaptım diye ifade ediyor. Kiralık milletvekilini siyasetin literatürüne geçiren Kılıçdaroğlu herhalde Türkiye'ye yaptığı hizmetlerle değil, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak değil, partisini kiralayan genel başkan olarak tarihe geçecektir diye düşünüyorum."

"TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN MHP İLE İTTİFAK YAPTIK"

Türkiye'nin bekası için MHP ile ittifak yaptıklarını anımsatan Elitaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Cumhur ittifakı yaptık, Milli Mutabakat Komisyonu kurduk. Komisyon kurulduğu andan itibaren bütün meselelerini bütün çalışmalarını birlikte yapıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de BBP Genel Başkanı Sayın Destici açıklama yaptı, dün Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Dediler ki, 'Biz Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim ne koltuk sevdamız var ne bir yerde makam hevesimiz var. Bizim hevesimiz, 15 Temmuz hainlerinin heveslerini kursaklarında bırakmak, 24 Haziran tarihinde onları sandığa gömmek için, ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'na sonuna kadar katılıyoruz. Destekliyoruz.' diye beyanda bulundular. Bugün, 24 Haziran günü Türkiye'nin bekası, hainlerin ülkemizi bölme gayretinin önüne geçmek için birlik olma, beraber olma, Cumhur İttifakı'nda hep birlikte sandığa gitme günüdür."