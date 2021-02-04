‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…

Boğaziçi Üniversitesi eyleminde provokasyonlar devam ederken ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya’dan çok konuşulacak iddia ortaya atıldı.

1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını proteste eden öğrencilerden 51’i gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 51 öğrenciden 30’una tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9'unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Dün gece tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 30 öğrencinin tamamı serbest bırakıldı.

Tüm provokasyonlara rağmen güçlü duran Melih Bulu’nun öğrencilere iyi niyetli yaklaştığı gündeme geldi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin serbest bırakılması ile ilgili, İsmail Küçükkaya bir iddiada bulundu. “Bir bilgiyi vermek istiyorum” diyerek söze başlayan İsmail Küçükkaya şöyle devam etti:

“İlk defa burada işiteceksiniz. Dün Rektör (Melih Bulu) devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi aradı bu gözaltılarla ilgili… İsmini de kaçta, kiminle görüştüğünü de biliyorum ama izin alamadığım için onu vermek istemem. Rektör yargı dünyasında o kişiyi aradı ve dedi ki; ‘Tutuklama yapmayınız. Boğaziçi öğrencileri ile ilgili hiçbir tutuklama olmaması Boğaziçi’nin de akademik dünyanın da şu anda Türkiye’nin de en büyük ihtiyacı’ dedi’ ifadelerini kullandı.