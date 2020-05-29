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Aktüel

İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılı olan camiler bugün açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:01:49 -
İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılı olan camiler bugün açıldı. Cuma namazı için ellerinde seccadeleriyle Fatih Camii’ne gelmeye başlayan vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi havadan görüntülendi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Fatih Camii’ne vatandaşlar saatler kala geldi. Maske takan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini getirdi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyuyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi ve saf tutmaları havadan görüntülendi.

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