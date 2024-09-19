İlk CL maçında galibiyeti aldı
Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin, ilk Şampiyonlar Ligi (CL) maçında 3 puanı kaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 76 ve 86'da Jamie Bynoe-Gittens attı. Alman ekibinin diğer golü uzatma dakikalarında penaltıdan Sehrou Guirassy'den geldi.
Nuri Şahin'in 68. dakikada Sabitzer yerine oyuna aldığı Jamie Bynoe-Gittens maçın kader oyuncusu oldu. Borussia Dortmund'un başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Nuri Şahin, sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Club Brugge, ilk maçta puan alamadı.
Dortmund, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i ağırlayacak. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.