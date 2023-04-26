İlk çeyrekte %478 kâr eden şirketin hissesi yerinde saydı
Şirketlerin 2023 yılı 1. çeyrek bilançoları netleşmeye başladı. Öne çıkan şirketlerden biri de Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) oldu. Şirket, 162.968.385.000 kar açıkladı.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminde 28.182.930 TL olan kârını 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 478 arttırarak 162.968.385 TL'ye yükseltti.
Esas faaliyet kârını yüzde 627 artan şirket, ilk çeyrekte 178.920.241 TL gelir elde etti. Ayrıca net borcunu yaklaşık 120 milyon TL azaltarak -565.051.000 TL net borç açıkladı
Şirketin pozitif verileri hisse değerine rağmen hisse fiyatları yılbaşından bu yana %8'lik bir düşüş yaşadı.
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